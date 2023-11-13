На пожарную безопасность проверят общежития и хостелы в Казахстане

С 13 по 17 ноября сотрудники министерств внутренних дел и чрезвычайных ситуаций проверят общежития и хостелы на пожарную безопасность, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, в стране растёт количество переоборудованных частных жилых домов и коттеджей под общежития. Особенно явно эту тенденцию можно наблюдать в мегаполисах – Астане, Алматы и Шымкенте. Из-за этих изменений увеличиваются риски возникновения пожаров, так как здания подобных общежитий особо уязвимы. Только с начала 2023 года в них зарегистрировано 15 пожаров.

С 13 по 17 ноября пройдёт профилактическое мероприятие "Жатақхана". К этой работе помимо полицейских и спасателей привлекут заинтересованные государственные и местные исполнительные органы, волонтёров и представителей общественности.