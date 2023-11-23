На пенсионерку с инвалидностью напал грабитель в Караганде

Полицейские задержали грабителя, который напал на пенсионерку с инвалидностью в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

63-летняя пенсионерка, инвалид второй группы, шла в магазин и в какой-то момент решила пересчитать имеющиеся в наличии деньги. Когда она остановилась, на неё напал неизвестный мужчина, отнял восемь тысяч тенге и убежал.

Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка прибыли на место происшествия.

Потерпевшая описала приметы злоумышленника: на вид ему было около 50 лет.

Полицейские задержали 47-летнего горожанина. Подозреваемый сознался в преступлении.

Ведётся досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса РК “Грабёж”. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.