На пенсионерку с инвалидностью напал грабитель в Караганде
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
198Фото: b-port.com
Полицейские задержали грабителя, который напал на пенсионерку с инвалидностью в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
63-летняя пенсионерка, инвалид второй группы, шла в магазин и в какой-то момент решила пересчитать имеющиеся в наличии деньги. Когда она остановилась, на неё напал неизвестный мужчина, отнял восемь тысяч тенге и убежал.
Женщина обратилась в полицию. Стражи порядка прибыли на место происшествия.
Потерпевшая описала приметы злоумышленника: на вид ему было около 50 лет.
Полицейские задержали 47-летнего горожанина. Подозреваемый сознался в преступлении.
Ведётся досудебное расследование по статье 191 Уголовного кодекса РК “Грабёж”. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
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