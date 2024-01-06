На месте трагедии на руднике "Майкаинзолото" работают 138 спасателей

Поисковые работы на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, где на глубину свыше 150 метров провалился автобус с людьми, продолжаются, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ДЧС Павлодарской области, на месте ЧС работает тяжелая инженерная техника: три экскаватора, два погрузчика, два бульдозера.

"Всю ночь и по настоящее время ведутся работы по прокладке прохода ко дну обвала. Продолжается осыпание грунта с краев обвала. Всего на месте происшествия задействованы 138 человек и 37 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи", — сообщили в ДЧС.

Напомним, трагедия произошла 4 января около 1:25 часов ночи. На технологической дороге на рудника "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились четыре человека — спасатели и водитель, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото".

Тела двоих погибших уже извлечены, поиски ещё двоих продолжаются. Рядом с местом провала произвели взрывные работы, к делу приступила тяжёлая техника.