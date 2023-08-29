  • 29 Августа, 17:20
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На девяти языках приветствуют туристов в аэропорту Алматы

Сегодня, 17:12
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gov.kz Сегодня, 17:12
Сегодня, 17:12
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Фото: gov.kz

Управление туризма города Алматы совместно с Международным аэропортом Алматы и Пограничной службой КНБ РК презентовали обновленную зону прилета, разработанную в рамках улучшения туристского опыта в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление туризма г. Алматы.

"Кабинки в зоне паспортного контроля оборудованы приветствиями на девяти популярных мировых языках: казахском, русском, английском, арабском, китайском, французском, итальянском, турецком и корейском", - сообщили в управлении.

Как отметили в ведомстве, обновление зоны паспортного контроля позволит каждому гостю не только почувствовать казахстанское гостеприимство, но и улучшит туристский опыт (visitor experience) о нашем городе.

Также в рамках концепции развития туризма планируется продолжить работы по внедрению единой коммуникации и навигации в городе. На сегодня обновлены 52 информационных тотема на городских перекрестках. Помимо карты на них представлены маршруты до популярных туристских достопримечательностей.

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