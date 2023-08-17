На актюбинца оформили кредит прямо на автомойке
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
153Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
На жителя Актобе оформил кредит малознакомый мужчина, попросив у него сотовый телефон для звонка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
По данным ДП Актюбинской области, малознакомый парень на автомойке попросил у 20-летнего актюбинца телефон, чтобы позвонить, и оформил на его имя кредит на смартфон iPhone 14.
Сумма ущерба составила 632 490 тенге. Полицейские установили и задержали 23-летнего жителя ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 УК РК.
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