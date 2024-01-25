На 70 млн тенге оштрафовали нарушителей за стихийные свалки в Астане

С начала 2024 года в пяти районах Астаны собрали и вывезли на полигоны более 100 тыс. тонн мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"С начала 2024 года по городу и прилегающей территории ликвидировано 223 участка - 67%, вывезено более 100 тыс. тонн мусора. При этом местной полицейской службой выявлено 17 тысяч нарушителей правил благоустройства за прошлый год, которые заплатили 70 млн тенге штрафов, согласно статье 505 КоАП РК. А также департамент экологии оштрафовал нарушителей экологических требований по статье 344 КоАП РК на сумму 1 млн. 300 тенге", - говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, все отходы вместе со спецтехникой вывезли на территорию "Северной гряды". Общее количество выдворенной спецтехники за прошлый год составило 20 единиц.

Также, для ограничения движения грузовых транспортных средств и предотвращения организации несанкционированных свалок, в Астане установили запрещающие дорожные знаки: на съезды вдоль улиц Айтматова, Сыганак, Туран, Мангилик ел (в районе д/сада Карлыгаш), пр. Кабанбай батыра (в районе пос. Пригородный и аэропорта) в общем количестве - на 51 участке; на 41 участке в районе вокзала Нурлы жол, пос. Тельман и в районе ул. А62.

В текущем году совместно с Управлением цифровизации и государственных услуг города увеличено количество видеокамер общего видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга в местах скопления несанкционированных свалок.