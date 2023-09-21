На 7% подорожали услуги среднего образования в Казахстане за год

Объём услуг в области среднего образования вырос на 18% за год, а цены подскочили на 7%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

По данным аналитиков, цены на услуги среднего образования выросли на 7,2% за год.

При этом, наибольшее удорожание было отмечено в Атырауской области: на 22%. В тройке антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская (плюс 19,6%) и Жамбылская (плюс 18,2%) области. Наименьший годовой рост цен в секторе зафиксировали в Павлодарской области: на 0,8%.

"По итогам второго квартала 2023 года объём услуг в секторе основного и общего среднего образования в РК составил 782,8 млрд тг — на 17,5% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе наибольший объём услуг ожидаемо пришёлся на Туркестанскую область: 94,9 млрд тг — на 11,6% больше, чем годом ранее. Следом идут Алматинская область (71,7 млрд тг, плюс 32,4% за год) и Алматы (58,4 млрд тг, плюс 24%)", - говорится в сообщении.

Как сообщили эксперты, больше всего услуг оказали государственные предприятия - 744,1 млрд тг, далее идут частные - 36,9 млрд тг и иностранные - 1,8 млрд тг.