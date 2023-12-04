На 56 миллионов тенге обманула казахстанцев аферистка

4,5 лет лишения свободы получила мошенница, обманувшая казахстанцев на 56 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, на уловки 34-летней аферистки повелись 53 жителя Тараза, Туркестанской области и Шымкента.

"Злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники. При этом она заверяла, что долг можно будет не оплачивать, поскольку данные торговые точки скоро закроются насовсем. Оформленную в кредит электронику злоумышленница перекупала за полсуммы", - говорится в сообщении.

О том, что стали жертвами мошенничества доверчивые граждане узнали, когда получили сообщения с напоминанием о ежемесячном платеже.

Приговором суда женщине назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.