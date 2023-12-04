На 56 миллионов тенге обманула казахстанцев аферистка
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4,5 лет лишения свободы получила мошенница, обманувшая казахстанцев на 56 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, на уловки 34-летней аферистки повелись 53 жителя Тараза, Туркестанской области и Шымкента.
"Злоумышленница убедила их оформить товарный кредит в филиалах одного из магазинов электроники. При этом она заверяла, что долг можно будет не оплачивать, поскольку данные торговые точки скоро закроются насовсем. Оформленную в кредит электронику злоумышленница перекупала за полсуммы", - говорится в сообщении.
О том, что стали жертвами мошенничества доверчивые граждане узнали, когда получили сообщения с напоминанием о ежемесячном платеже.
Приговором суда женщине назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.
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