На 542,9 млн тенге оштрафовали "Petrosun" за ограничение продажи бензина АИ-92 и дизтоплива

На компанию ТОО "Petrosun" наложен штраф за необоснованное ограничение продажи бензина АИ-92 и дизтоплива отдельным субъектам рынка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство по защите и развитию конкуренции РК.

"ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности на сумму 542,9 млн. тг., по факту злоупотребления доминирующим положением. В текущем году ТОО "Petrosun" необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми имело действующие договорные отношения", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, действия ТОО "Petrosun" привели к нарушению условий договоров с отдельными контрагентами и повлекли ущемление их законных прав и интересов.