На 40 процентов сократился объём денежных переводов в Казахстан

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Казахстанцы стали реже слать деньги за рубеж и получать меньше переводов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

По данным Нацбанка, за шесть месяцев через системы денежных переводов (СДП) за рубеж ушло 349,2 миллиарда тенге, в то время как в январе-июне 2022 года показатель был выше – 391,4 миллиарда тенге.

Сократился и объём средств, поступивших в Казахстан, причём гораздо сильнее – с 270,7 миллиарда тенге в первом полугодии 2022 года до 164,2 миллиарда тенге в 2023-ем. Снижение составило почти 40 процентов.

В итоге чистый отток средств составил 185 миллиардов тенге, что в полтора раза больше, чем в январе-июне 2022г года.

По данным аналитиков, снижение переводов в Казахстан произошло из-за сокращений поступлений из России, которые как раз летом 2022-го резко увеличивались. Если в первом полугодии 2022 года из РФ через СДП пришло 139,1 миллиарда тенге, то год спустя – вдвое меньше (65,2 миллиарда тенге).

Вторая страна, откуда переводы значительно просели, - это Кыргызстан. За год показатель упал в 3,3 раза - с 25,6 миллиарда тенге до 7,8 миллиарда тенге.

Поступления в Казахстан сократились по большей части из-за снижения переводов и трёх стран. Так, из Кыргызстана переводы уменьшились с 50,3 до 10,8 миллиарда тенге, из Узбекистана – с 93,7 до 81,5 миллиарда тенге, из Турции – с 97,8 до 81,5 миллиарда тенге.

При этом выросли переводы из Казахстана в Россию – с 86,2 до 109,1 миллиарда тенге. Это помогло снизить общее снижение, но не компенсировать его.

Также выросла доля переводов в тенге. Например, в июне 2023 года 47,7 процента от общего количества и 29,2 процента от общей суммы "высланных" из Казахстана средств были номинированы в нацвалюте. Годом ранее показатели составляли 23,5 процента и 13 процентов соответственно.

Упала доля "Золотой Короны". В том же июне 2022 года 82,6 процента всей суммы переведённых в Казахстан средств приходились на эту систему денежных переводов. За год доля снизилась до 48,9 процента. Но это связано в первую очередь с тем, что в принципе из России стало поступать меньше средств, а не с тем, что теперь россияне выбирают другие системы: доли Western Union, "Юнистрима" и Moneygram выросли, но в абсолютных цифрах объёмы переводов изменились слабо.