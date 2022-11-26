На 10 суток арестованы участники кокпара на трассе в Алматинской области

Фото: BaigeNews.kz

Административный суд вынес решение в отношении участников кокпара на республиканской трассе в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в Карасайском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям области, вина всех пяти участников кокпара доказана собранными материалами. Дело было заведено по части 1 статьи 434 КоАП РК (мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественных местах).

"В суде установлено, что 21 ноября текущего года примерно в 21:00 пятеро граждан устроили кокпар на республиканской трассе Алматы-Бишкек возле посёлка Райымбек, тем самым выразили неуважение к окружающим, нарушили общественный порядок и спокойствие физических лиц. В суде правонарушители вину признали полностью, раскаялись в содеянном, просили прощения у всех потерпевших, просили не применять в отношении них строгое наказание", - сообщается в пресс-релизе.

Судом каждому правонарушителю назначен административный арест сроком на 10 суток. Постановления суда не вступили в законную силу.