Мыть или не мыть: экономят ли столичные автомойки питьевую воду

Актуальной для Казахстана проблемой является надвигающийся дефицит воды. Президент страны не раз обращался к казахстанцам с призывом более разумно использовать водные ресурсы. Выступая перед обновлённым кабмином, Глава государства в очередной раз поднял и эту проблему, предложив внедрять культуру водопотребления. Также ранее он выразил недовольство тем, что питьевой водой в стране моют автомобили и поливают сады. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась, как обстоят дела с экономией воды на автомойках Астаны.

Управляющий одной из столичных автомоек Адиль (фамилию попросил не указывать) рассказал, что у них стоит специальное очистное оборудование для автомоек. По его словам, установка этого оборудования было главным условием при открытии мойки.

"Без него просто разрешения на работу бы не дали. Да и проверяют всё время. Были случаи, что в других мойках воду перекрывали, штрафы выписывали", - рассказывает Адиль.

Владелец другой автомойки Дамир Утегулов купил мойку с уже установленным оборудованием очистки.

"Когда я пошёл в "Астана су арнасы" менять договор, ко мне в мойку пришли с проверкой их специалисты. Они проверили, используем мы это оборудование или нет. Без этого оборудования они согласия не дают", - сказал Утегулов.

По его словам, оборотное оборудование в их мойке занимает много места -около 20 квадратных метров. И стоит оно тоже немаленьких денег. Но цена себя оправдывает, говорят владельцы моек. Если в среднем на мойку автомобиля тратится от 30 до 100 литров воды, то оборотное оборудование позволяет сократить эти расходы на 60%.

"Мы одну воду можем два-три раза использовать и мыть машины. Мы не отключаем эту установку. Она весь день работает, циркуляция идёт. Зато расходов меньше. За воду меньше плачу. Я думаю, если всех заставят ставить это оборудование, - поставят. Никто от этого в минус не уйдёт. Бизнес-то прибыльный. Из года в год количество машин в столице увеличивается. Следовательно, растёт и спрос на автомойки. На левом берегу ещё мало моек, вот на правом берегу, в районе юго-востока хорошо развивается это дело, моек там много. Они-то хорошо зарабатывают. Если их заставят поставить фильтры, то они поставят. Закрываться никто не будет", - поделился своим мнением владелец автомойки.

Между тем начальник службы сбыта "Астана су арнасы" Тимур Бабанаев подтвердил, что в 2021 году в типовую форму внесли условие по наличию оборотной установки. Сейчас организация заключает договор с автомойками только после установки оборотного оборудования.

"При подключении к сетям водоснабжения и водоотведения выдаются технические условия. В них оговаривается несколько требований в зависимости от структуры работы, деятельности объектов. В случае если это автомойка, то в технических условиях прописывается, что им необходимо установить оборотную систему очистки питьевой воды. Получается, технические требования с услугодателем не выполнены. Соответственно, им подключение не производится, договор не заключается, подача воды не производится", - отметил Бабанаев.

По его словам, на сегодня в Астане 272 официально зарегистрированных автомоек, и только на 50 из них установлена оборотная система водоснабжения. Есть также много нелегальных автомоек, в которых и подавно не задумываются о водосберегающих установках.

"В Астане мы не можем сказать, что во всех мойках есть установки. Потому что те, кто ранее подключился, пока работают без фильтров, продолжая пользоваться нашими услугами", - отметил Тимур Бабанаев.

Он добавил, что сегодня на рынке много разновидностей оборотного оборудования. Они различаются по цене и производителю.

"Мы какие-то критерии не ставим, просто указываем, что должна устанавливаться оборотная система очистки воды. А там уже в зависимости от самой установки. Конечно, предпринимателю, возможно, будет нагрузка на карман, но в их интересах установка более дорогого оборудования. Более дорогие установки очищают до 90% воды после мытья машины",- подчеркнул начальник службы сбыта "Астана су арнасы".

Тимур Бабанаев также проинформировал, что производственные объекты Астаны по возможности пользуются технической водой. А вот в бассейнах и аквапарках города разливается питьевая вода. Причем меняют они воду только два раза в месяц.

"Охватить весь город линиями для технической воды пока не было возможности. Но в черте города есть. Особенно в производственно-индустриальной зоне и в старой части города. Дополнительные требования есть к бетонным заводам. Им нет необходимости использовать питьевую воду. Мы им рассылаем письма, уведомляем. Два крупных бетонных завода перешли в прошлом году", - уточнил Бабанаев.

Для полива деревьев в Астане, по его словам, также используется техническая вода, очищенная из канализации и вода из скважин. Питьевой водой они точно не поливают, уверяет представитель "Астана су аранасы".

Вода из кранов – это питьевая вода?

Мы спросили у Тимура Бабанаева, что же всё-таки подразумевается под питьевой водой.

"Вода из-под крана – питьевая. Она очищается на насосно-фильтровальной станции. СЭС постоянно отбирает пробы, проверяет. Воду можно пить без фильтров прямо с крана. Я лично из-под крана пью. Потому что уверен, что ничем не заражусь, не заболею, не отравлюсь", - сказал Бабанаев.

Актуальна, но решаемая

Президент Ассоциации гидрогеологов Данияр Жумабеков отметил, что скептически относится к этой теме. Эксперт не считает, что в стране сложился острый дефицит водных ресурсов.

"Честно говоря, Казахстан по воде в очень выгодном географическом положении. Например, в соседнем Узбекистане больше проблем. Конечно, проблема с водой актуальная, но она решаемая. Это не проблема, которую невозможно решить. У нас подземных ресурсов вполне достаточно. Но нерациональное использование ресурсов у нас есть. Начинается на бытовом уровне, заканчивается на промышленном, сельскохозяйственном уровнях. Отбор воды очень колоссальный и он уходит в никуда", - сказал Жумабеков.

Он добавил, что начинать экономить воду нужно на бытовом уровне. А использование питьевой воды автомойками он назвал неприемлемым.

"Все автомойки однозначно нужно перевести на вторичный оборот. Это мировая общепринятая практика. Есть очень много технологий, которые три-четыре-пять раз очищают воду. Это очень выгодно для самих собственников автомоек, банных комплексов. Им обязательно при выдаче акта ввода в эксплуатацию на стадии проектирования, согласования проектов, нужно проверять установку вторичного оборота воды согласно заявленной мощности. На стадии строительства это будет недорого и не сложно сделать. А тем, которые уже действуют, нужно разослать уведомления и дать сроки – месяц, полгода, год. Их надо всех перевести на вторичный оборот", - сказал специалист.

Данияр Жумабеков считает, что все проблемы с водой в стране возникли из-за отсутствия достаточного количества инженерных коммуникаций, которые доставляют до населения эту воду.

"В стране неравномерно распределены запасы воды. 45% сконцентрировано в южных регионах, остальные 55% - по всему Казахстану. То есть на юге и востоке у нас более-менее проблем нет, запад и север – проблемные. Поэтому мы предлагали строительство водовода на 2000-3000-ые трубы для того, чтобы по пути все населенные пункты охватить. В Актобе и Кызылорде есть большие месторождения подземных вод. Их можно освоить и протянуть в населённые пункты, где с водой напряжёнка", - сказал эксперт.

В целом он отметил, что доволен принимаемыми на сегодняшний день мерами по экономии воды.