"Мы должны принять Закон о возврате незаконно вывезенных капиталов" - Токаев

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Добровольный возврат вывезенных из Казахстана капиталов приветствуется, заявил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он сегодня проголосовал выборах, после чего ответил на вопросы СМИ, передает BaigeNews.kz.

"Планомерная государством работа будет продолжаться, я об этом уже говорил. Создана специальная комиссия во главе с генеральным прокурором, я лично курирую работу этой комиссии. Полагаю, что со временем мы должны принять Закон о возврате незаконно вывезенных капиталов из нашей страны. Что касается доброй воли, то она приветствуется", - сообщил глава государства.

За годы независимости из Казахстана были вывезены по разным оценкам от 50 до 150 миллиардов долларов.