МВД РК разрабатывает механизм легализации праворульных авто, ввезённых в страну как запчасти

Фото: polisia.kz

В МВД рассказали о ходе легализации иностранных автомобилей в Казахстане, проводимой по поручению президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В первые 20 дней с начала старта программы первичную регистрацию прошли около 27 тысяч транспортных средств. Ещё свыше 65 тысяч машин прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.

В то же время МВД анализирует проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, для выработки дальнейших мер по их решению.

В частности в процессе легализации установлены автомобили: в большинстве своём с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана. По указанным автомобилям министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан. Сейчас ведётся работа по их юридическому оформлению.