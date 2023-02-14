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  • МВД РК разрабатывает механизм легализации праворульных авто, ввезённых в страну как запчасти
polisia.kz Сегодня, 08:19
115
Сегодня, 08:19
115
Фото: polisia.kz

МВД РК разрабатывает механизм легализации праворульных авто, ввезённых в страну как запчасти

В МВД рассказали о ходе легализации иностранных автомобилей в Казахстане, проводимой по поручению президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В первые 20 дней с начала старта программы первичную регистрацию прошли около 27 тысяч транспортных средств. Ещё свыше 65 тысяч машин прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.

В то же время МВД анализирует проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, для выработки дальнейших мер по их решению.

В частности в процессе легализации установлены автомобили: в большинстве своём с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана. По указанным автомобилям министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан. Сейчас ведётся работа по их юридическому оформлению.

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#легализация #автомобиль #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:19
115
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