Мужчина вместо договоров аренды оформлял кредиты на жителей Астаны

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Районный суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении столичного жителя по факту мошенничества, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт горсуда.

В суде установлено, что мужчина под предлогом оформления документов об аренде квартиры заполучил у жителя столицы его персональные данные. После чего оформил на его имя онлайн-заем в сумме 100 тысяч тенге.

Спустя месяц, действуя аналогичным образом, оформил еще один онлайн-заем на сумму 90 тысяч тенге. Подсудимый вину по предъявленному обвинению в совершении мошенничества признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда он осужден к трем годам лишения свободы.

Судом в соответствии со статьей 58 частями 3 и 6 УК, по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, с учетом назначенного наказания другим судом, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Гражданский иск удовлетворен, с осужденного взыскана сумма ущерба, причиненного в результате совершенного мошенничества.

Приговор суда вступил в законную силу.



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