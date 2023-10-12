Мужчина ударил ножом врача в Туркестанской области

В Туркестанской области мужчина нанёс ножевое ранение врачу-рентгенологу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что вчастной клинике посёлке Аксукент Сайрамского района Туркестанской области пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, поссорился с врачом-рентгенологом и нанёс ему ножевое ранение. Потерпевшего госпитализировали, а на место выехала следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полицией был задержан подозреваемый 27-летний житель района. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, в последнее время в Казахстане стали регулярно нападать на медицинских работников.20 сентября после получения печального известия о кончине отца, сыновья скончавшегося, не дожидаясь официального оформления врачебного свидетельства о смерти, ворвались в отделение реанимации, избили врача и медбрата реанимационного отделения, похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории ЦРБ. Полицейские задержали подозреваемых в избиении медиков. Они водворены в изолятор временного содержания.

Спустя два дня агрессивный пациент напал на медперсонал в Шымкенте. Депутат мажилиса Гульдара Нурумова заявила о необходимости принять закон о статусе медработников.