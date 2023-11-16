Мужчина получил увечья в центре соцобслуживания Актобе

Скандал разгорелся вокруг центра социального обслуживания в Актобе. Один из пациентов с инвалидностью получил здесь травму лица. По словам его родственников, никто из персонала не спешил оказать пострадавшему помощь, поэтому теперь стоит вопрос об удалении глаза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

О случившемся рассказал племянник пострадавшего. Касымжан Бурханов приехал в воскресенье навестить родственника. Говорит, увидев дядю, ужаснулся. На его лице не было живого места.

"У него была гематома очень большая, один глаз был закрытым. Потом стали задавать вопросы, почему? Говорят, в туалете упал. Я говорю, так не может человек упасть. Максимум может царапина или ещё что-то. Но так с глазом, мне кажется, что его неоднократно по глазу били", - предположил родственник.

Дядя Касымжана находится в центре почти 15 лет. У него врождённое психоневрологическое заболевание. Мужчина почти не разговаривает, но всё же смог объяснить родным, что произошло.

"Когда мы спросили него: Как ты? Упал или что? Он показал,что его били. Он не может разговаривать, тяжело. И когда на его состояние смотришь, он вообще какой-то, не реагирует ни на что. С ним разговариваешь, молчит. Как будто его чем-то напичкали", - сказал Касымжан Бурханов.

В центре озвучили свою версию событий - мол, пациент 8 ноября упал в туалете. Мужчине оказали только первичную помощь, измерили давление и приложили к ушибу холод. Руководство узнало об инциденте только через четыре дня, когда возмущенные родственники потребовали объяснений.

"Родственники говорят, что его якобы избили санитары. Но это невозможно. У нас в коридоре и в других местах есть камеры. Везде, кроме туалета, ведётся видеонаблюдение", - сообщила директор центра социального обслуживания №2 Актобе Гульнар Нуртазина.

Вину в случившемся возложили на дежурную медсестру, которая не досмотрела за пациентом. Ей объявили строгий выговор.

Пострадавший сейчас находится в офтальмологическом центре. У него загноился глаз, теперь стоит вопрос об удалении органа. Родственники намерены и дальше разбираться с руководством центра теперь уже с помощью прокуроров.

На место выехала следственно-оперативная группа, проводится досудебная проверка, сообщили в полиции региона.