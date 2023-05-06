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ghts healthcaresuccess.com Сегодня, 22:16
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Сегодня, 22:16
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Фото: ghts healthcaresuccess.com

Мошенники нашли новый способ получать копии документов казахстанцев

Участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

В ведомстве отмечают, такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков органы госдоходов не направляют. Налоговики предупреждают, что документы, полученные таким способом, могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях.

Информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан kgd.gov.kz

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП. 

"Уведомление о начале деятельности в качестве ИП направляется электронным способом — через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан "Е-license" и через мобильное приложение Банков второго уровня. Документом, подтверждающим регистрации в качестве ИП является уведомление о начале деятельности в качестве ИП, которое доступно в личном кабинете "Е-license" в разделе "История уведомлений", — сообщили в Комитете госдоходов.

Уточняется, что для входа в личный кабинет "Е-license" необходима идентификация через электронно-цифровую подпись физического лица.

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Сегодня, 22:16
146
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