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Мошенники нашли новый способ получать копии документов казахстанцев
Участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.
В ведомстве отмечают, такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков органы госдоходов не направляют. Налоговики предупреждают, что документы, полученные таким способом, могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях.
Информация о зарегистрированных, снятых с учета ИП размещена на интернет-портале Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан kgd.gov.kz.
В ведомстве уточнили, что с 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве ИП переведена на уведомительный порядок, физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве ИП.
"Уведомление о начале деятельности в качестве ИП направляется электронным способом — через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан "Е-license" и через мобильное приложение Банков второго уровня. Документом, подтверждающим регистрации в качестве ИП является уведомление о начале деятельности в качестве ИП, которое доступно в личном кабинете "Е-license" в разделе "История уведомлений", — сообщили в Комитете госдоходов.
Уточняется, что для входа в личный кабинет "Е-license" необходима идентификация через электронно-цифровую подпись физического лица.
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