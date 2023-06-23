МОК официально отозвал признание IBA

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Международная ассоциация бокса (IBA) лишилась статуса признания решением Международного олимпийского комитета (МОК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Подтверждаем доклад и решение о необходимости отзыва признания IBA. Это единственное логичное решение. Также очевидно, что IBA в сложившихся условиях не может организовывать отборочный турнир на Олимпийские игры ‑ 2024", - заявил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер в ходе внеочередной сессии комитета.

В 2019-м году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем.

После IBA опубликовала открытое письмо к национальным федерациям от имени президента организации Умара Кремлёва.

"Уважаемые национальные федерации. Я обращаюсь к вам сегодня после решения сессии МОК отозвать олимпийское признание Международной ассоциации бокса (IBA). Кажется несправедливым, что наши усилия не были учтены должным образом и что у них не было достаточно времени, чтобы ознакомиться с отчётом о ходе работы IBA в области корпоративного управления.

IBA остается открыта для дальнейшего диалога с МОК, и мы продолжим бороться за достойное место и статус бокса в олимпийском движении, которое вот уже несколько лет подвергается постоянному сомнению. IBA видит свою миссию в том, чтобы бокс продолжал расти с равными шансами для всех. При этом я хочу заверить вас, что жизнь IBA и всех её национальных федераций, а также спортсменов, тренеров и официальных лиц продолжается. Среди нас не должно быть паники или подавленных настроений. В этот момент мы должны как никогда сплотиться и показать нашу непоколебимую приверженность боксу. Мы продолжим выполнять то, что обещали, в плане увеличения количества мероприятий и призовых денег, а также появления больших возможностей для финансовой поддержки, необходимой для дальнейшего развития нашего вида спорта.

Я также хотел бы подчеркнуть, что будущее бокса в наших руках, и мы продолжим делать всё возможное для наших спортсменов", - говорится в тексте письма.