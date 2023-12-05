Множество объектов придорожного сервиса не соответствует Нацстандарту - Смаилов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства поручил акиматам разработать свои дорожные карты, передаёт BaigeNews.kz.
"Акиматам необходимо разработать свои дорожные карты по приведению объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту. Это позволило бы привлечь дополнительные объемы транзита. Однако множество объектов сервиса до сих пор ему не соответствует", - сказал Смаилов.
Помимо этого глава правительства поручил разработать дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов, а также местным исполнительным провести все затянувшиеся процедуры по передаче земельных участков субъектам бизнеса для строительства объектов сервиса.
Кроме того Алихан Смаилов остановился и на придорожном сервисе. По его мнению, нужно выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса.
Премьер-министр также подчеркнул, что граждане жалуются на долгие процедуры оформления документов и пересечения границ.
"Кроме того, нарекания вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов. Эти вопросы можно было уже давно решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем.
Более того, требуется развитие бондовых складов, которые являются важнейшим инфраструктурным звеном распределения грузов. Это мировой опыт, который позволит нам разгрузить наши пункты пропусков, а также увеличить грузопоток.
Также есть проблемы с выдачей бланков разрешений на осуществление грузовых перевозок в другие страны. Их мы получаем на паритетной основе со многими государствами. Необходимо пересмотреть механизм предоставления бланков для наших грузоперевозчиков и не предъявлять им лишних требований", - заключил Смаилов.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Все счета заблокировали у "АрселорМиттал Темиртау": шахтёры и металлурги могут остаться без медпомощи
- Пропавшего в Туркестане четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым
- Смерть правоохранителя от укола антибиотика расследуют в Караганде
- Безумием закончился бой казахстанского чемпиона с "Тайсоном" из Узбекистана