Множество объектов придорожного сервиса не соответствует Нацстандарту - Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства поручил акиматам разработать свои дорожные карты, передаёт BaigeNews.kz.

"Акиматам необходимо разработать свои дорожные карты по приведению объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту. Это позволило бы привлечь дополнительные объемы транзита. Однако множество объектов сервиса до сих пор ему не соответствует", - сказал Смаилов.

Помимо этого глава правительства поручил разработать дорожную карту по развитию транспортно-логистических центров и бондовых складов, а также местным исполнительным провести все затянувшиеся процедуры по передаче земельных участков субъектам бизнеса для строительства объектов сервиса.

Кроме того Алихан Смаилов остановился и на придорожном сервисе. По его мнению, нужно выработать упрощенные механизмы по привлечению инвесторов и реализации проектов придорожного сервиса.

Премьер-министр также подчеркнул, что граждане жалуются на долгие процедуры оформления документов и пересечения границ.