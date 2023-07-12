Многочисленным родственникам первого президента придётся попотеть в судах - мажилисмен

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Депутат мажилиса Сергей Пономарёв высказался о последствиях принятия в Казахстане закона о возврате незаконно приобретённых активов и о том, кому стоит волноваться на этот счёт, передаёт BaigeNews.kz.

"Механизм будет применяться к олигопольным группам, сросшимся с чиновниками во власти. Кто это? Лица, занимающие сейчас и в прошлом ответственные государственные должности, чиновники квазигоссектора, крупные бизнесмены, аффилированные родственники и знакомые. Будет создан спецреестр отрицательных героев, известно, что их чуть больше 160. Их уведомят, заставят сдать декларацию с подтверждением законности активов, если миллиарды не подтвердятся, начнется работа силовиков", - сообщил мажилисмен.

Возвращать активы будет уполномоченный орган, созданный в Генпрокуратуре. Имущество за границей тоже станут мониторить. Активы можно будет вернуть добровольно, но предусмотрен и принудительный возврат через суд аресты и конфискацию, в том числе и зарубежных активов с большими сроками лишения свободы.