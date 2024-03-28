Мир нуждается в новой многосторонней торговой системе - Токаев

Касым-Жомарт Токаев полагает, что меры по улучшению фискальной и денежно-кредитной системы, расширению финансовых потоков и повышению качества институтов будут способствовать формированию рыночной и конкурентоспособной экономики, делая ее более прозрачной, надежной и динамичной, передаёт BaigeNews.



Однако, как отметил он, достижение этой цели и одновременное противостояние современным глобальным вызовам требуют объединения усилий. В этой связи лидер Казахстана обозначил несколько актуальных задач, для реализации которых должно сплотиться все мировое сообщество.

Как подчеркнул Президент, мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

"Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации", – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Как было сказано в выступлении, во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. Лидер Казахстана призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.