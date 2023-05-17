Минтруда предлагает безработным казахстанцам работу через SMS

Фото: пресс-службы МТСЗН РК

Безработным гражданам через SMS сообщили о возможностях трудоустройства. Сообщения получили 25 тысяч человек в возрасте от 23 до 35 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, гражданам одномоментно направили SMS-сообщения о возможностях найти работу, пройти бесплатное обучение и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

Каждый казахстанец может получить консультацию о возможностях трудоустройства, назначения выплаты по потере работы и других мерах господдержки через портал Enbek.kz, центр занятости населения или единый контакт-центр 1414.

Напомним, с 1 января 2023 года в Казахстане внедрена Цифровая карта семьи, позволяющая на основании данных информационных систем государственных органов выявлять граждан, которым полагается государственная поддержка, и в проактивном формате оказывать им помощь.