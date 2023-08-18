МИД Казахстана и Узбекистана: отношения стран достигли беспрецедентного уровня

Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство иностранных дел.

По сообщению МИД РК, глава ведомства Мурат Нуртлеу совершил официальный визит в Республику Узбекистан.

В ходе пребывания в Ташкенте глава внешнеполитического ведомства РК был принят Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В этот же день состоялись переговоры главы МИД Казахстана с Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.