  • 18 Августа, 14:42
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МИД Казахстана и Узбекистана: отношения стран достигли беспрецедентного уровня

Сегодня, 13:50
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МИД Казахстана и Узбекистана: отношения стран достигли беспрецедентного уровня Сегодня, 13:50
Сегодня, 13:50
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Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство иностранных дел.

По сообщению МИД РК, глава ведомства Мурат Нуртлеу совершил официальный визит в Республику Узбекистан.

В ходе пребывания в Ташкенте глава внешнеполитического ведомства РК был принят Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В этот же день состоялись переговоры главы МИД Казахстана с Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

"Стороны отметили, что в последние годы двусторонние отношения достигли беспрецедентного уровня.

В частности, в прошлом году подписан исторический Договор о союзнических отношениях, поддерживаются активные контакты на правительственном, парламентском, региональном уровнях, объем взаимного товарооборота доведен до рекордных 5 млрд. долл. США, успешно реализуются крупные совместные проекты в области промышленной кооперации", - говорится в сообщении МИД РК.

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