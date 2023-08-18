МИД Казахстана и Узбекистана: отношения стран достигли беспрецедентного уровня
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Казахстан и Узбекистан укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство иностранных дел.
По сообщению МИД РК, глава ведомства Мурат Нуртлеу совершил официальный визит в Республику Узбекистан.
В ходе пребывания в Ташкенте глава внешнеполитического ведомства РК был принят Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
В этот же день состоялись переговоры главы МИД Казахстана с Министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
"Стороны отметили, что в последние годы двусторонние отношения достигли беспрецедентного уровня.
В частности, в прошлом году подписан исторический Договор о союзнических отношениях, поддерживаются активные контакты на правительственном, парламентском, региональном уровнях, объем взаимного товарооборота доведен до рекордных 5 млрд. долл. США, успешно реализуются крупные совместные проекты в области промышленной кооперации", - говорится в сообщении МИД РК.
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