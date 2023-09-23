Международная школа журналистики открылась в Астане

В Maqsut Narikbayev University состоялось торжественное открытие Международной школы журналистики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

В мероприятии приняли участие советник-пресс-секретарь президента РК Берик Уали, генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, а также посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм и посол Германии в РК Моника Иверсен.

Уникальный образовательный проект реализован совместно с Телерадиокомплексом Президента РК с целью подготовки творческих и технических специалистов для казахстанских СМИ. В первый учебный год в Международную школу принято 201 студентов, 20 из которых получили гранты ТРК Президента и Фонда президентских инициатив "Dara".

Обучение проходит на английском языке с элементами казахского и русского языков для отдельных предметов.

Берик Уали отметил, что подобный проект поможет взростить настоящих профессионалов международного уровня.

"Я уверен, что международная школа журналистики откроет для студентов большие возможности для будущего профессионального роста. Так как 70 процентов обучения здесь проходит на английском, а 30 процентов на казахском и русском языках. В целом, это сильный проект для обучения и расширения кругозора студентов на международном уровне. Впервые в Казахстане открывается факультет журналистики такого масштаба. Я уверен, что специалисты, которых подготовят здесь, сформируют большую школу для следующего поколения", — сказал Берик Уали.

Учебная программа для будущих журналистов разработана на основе лучших мировых практик, используемых в Columbia University, Berkeley University, Princeton University, City University of London.

"Стремительные перемены, которые переживает весь мир, предъявляют все более жесткие требования к профессиональной журналистике. Нужно уметь обрабатывать, анализировать, фильтровать и критически осмысливать большой объем информации. Кроме того, современные СМИ стали мультимедийными. И мы должны дать возможность журналистам нового поколения, нашим будущим коллегам, получить актуальные знания и навыки работать в разных форматах", — отметила генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева.

Возможность получить практический опыт студентам предоставят ресурсы ТРК: телеканал "Jibek Joly", ИА "Казинформ" и "Центр документального кино". Кроме того, обучать студентов будут выпускники Columbia University, University of Cambridge, New York Film Academy, Mississippi Valley State University и Michigan State University USA.

"Журналисткое образование не стоит на месте. И мы сегодня хотим активно развивать процессы обучения, внедрять современные образовательные технологии. Это и мастер-классы экспертов, мультимедийные практикумы, круглые столы, пресс-конференции на темы, волнующие наших студентов", — сказал председатель Правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев.

Кроме того, в рамках мероприятия депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, являющийся преподавателем по дисциплине "политология" в этом университете, поделился особенностями образовательной программы нового факультета.

"Открытие Школы международной журналистики говорит о том, что университет делает большой вклад в развитие нашей страны и нашего гражданского общества. Я, как преподаватель, могу судить и говорить об образовательной программе. Работая здесь уже второй год, во-первых, я вижу качество и мотивированность студентов, глаза горят, студенты хотят учится. На самом деле, образовательная программа здесь очень сбалансирована. Она включает в себя как фундаментальные дисциплины, такие как философия, социология и политология, что имеет важное значение, так и современные навыки, включая работу с большими данными и искусственным интеллектом", — пояснил Асхат Аймагамбетов.

Также, как сообщил провост Maqsut Narikbayev University Сергей Пен, в новой программе соединены все аспекты деятельности журналиста по производству контента в едином производственном цикле.

"Мы открыли уникальное пространство для съемки видеоматериалов различных форматов, включая подкасты и новостные репортажи. Обеспечили мгновенную передачу видеоконтента на микшерный пульт, через который его можно передать как на трансляцию, так и в лабораторию монтажа, где студент может его редактировать, сводить, добавлять спецэффекты и накладывать титры", — рассказал Сергей Пен.

Совместный проект Телерадиокомплекса Президента РК и Maqsut Narikbayev University стал первым в Казахстане по поддержке и профессиональному развитию талантливой молодежи, формированию журналистского корпуса, отвечающего современным коммуникативным запросам общества и государства.

Фото: МИА Казинформ