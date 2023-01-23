Месторождения золота, угля, железа и меди вернули в госсобственность в Казахстане

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Совещание по вопросу ревизии месторождений твёрдых полезных ископаемых и углеводородного сырья провёл первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Правительством ведётся работа по пересмотру контрактов и лицензий, выданных недропользователям. Так, в ходе проведённого анализа в 2022 году уполномоченными органами расторгнуты 115 контрактов и 198 лицензий по твёрдых полезных ископаемых, а также 12 контрактов по углеводородному сырью. В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, бокситов, полиметаллов и так далее, которые в дальнейшем выставляются на аукцион для передачи стратегическим инвесторам", — говорится в сообщении.

По итогам торгов, проведённых в 2022 году, в бюджет страны уплачен подписной бонус на сумму 26 миллиардов тенге и заявлены инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью более чем на 50 миллиардов тенге.

Уточняется, что принять участие в аукционе на предоставление права недропользования могут все заинтересованные инвесторы. Информация об их проведении в обязательном порядке размещается в республиканских печатных изданиях и на интернет-ресурсах госорганов.

Вместе с тем уполномоченными органами ведётся работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.

Так, в 2022 году в доход государства взыскана неустойка в размере 331 миллиона тенге по твёрдым полезным ископаемым, а также погашена задолженность на 1,8 миллиардв тенге по девяти контрактам в сфере углеводородного сырья. В результате принимаемых мер увеличится приток инвестиций в сферу недропользования, в первую очередь для освоения месторождений твёрдых полезных ископаемых. Работа правительства в данном направлении будет продолжена.