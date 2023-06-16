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Месть за задержку рейса: Алматинка сообщила о бомбе в сумке в аэропорту Караганды
В аэропорту Караганды сняли с рейса 52-летнюю пассажирку, сообщившую о "бомбе" в своей сумке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Как оказалось, гостья из Алматы решила пошутить в отместку за долгое ожидание из-за опоздания рейса авиакомпании Fly Arystan по маршруту "Караганда - Алматы". После поступления информации на линию "102" от дежурного линейного отдела полиции станции "Караганда - Сортировочная" на место происшествия были направлены силы первичного реагирования.
Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье 273 части 1 Уголовного кодекса РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Борт вылетел к месту назначения в плановом порядке, а шутницу доставили в отделение полиции.
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