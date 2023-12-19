Меры по борьбе со стихийными свалками обсудили в правительстве Казахстана
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Ряд новых мер по борьбе со стихийными свалками и повышению эффективности управления отходами примут в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
На очередном заседании премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что вопросы стихийных свалок и развития инфраструктуры управления отходами являются одними из самых острых.
"Мы уже рассматривали их на заседании правительства в сентябре текущего года. Был дан ряд поручений, в том числе в два раза сократить количество стихийных свалок. В целом регионами проводится соответствующая работа. Однако область Улытау, Алматинская и Мангистауская области показали самые слабые результаты. Поручаю акимам данных регионов объявить строгие выговоры курирующим заместителям", — сказал Алихан Смаилов.
По словам премьер-министра, требуется в целом перестроить работу по недопущению образования стихийных свалок и формированию культуры обращения с отходами.
"Международный опыт показывает, что развитые страны в первую очередь налаживают инфраструктуру по переработке отходов. Здесь требуется активно задействовать механизм расширенных обязательств производителей", — указал Алихан Смаилов.
Алихан Смаилов поручил до 1 марта 2024 года принять все необходимые меры по разработке и утверждению программ управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями и механизмами реализации.
"Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами до конца января следующего года принять необходимые нормативные правовые акты по финансированию инфраструктурных проектов", — потребовал Смаилов.
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