Меры не дают должного эффекта - КазАвтоЖол о ситуации в Туркестанской и Жамбылской областях
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В АО НК "КазАвтоЖол" сообщили, что задействовали все дорожные органы для расчистки трасс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.
Как отметили в компании, в целях обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на трассах республиканского значения в Туркестанской и Жамбылской областях (автодорога "Алматы-Ташкент-Термез") задействованы все дорожные органы, в том числе и подрядные организации переходящих проектов реконструкции и капитального ремонта.
"Работы по очистке проезжей части ведутся в полную силу, однако, принимаемые меры не дают должного эффекта из-за сильного бокового ветра. Очищенные участки автодорог заметаются снежными отложениями незамедлительно", - сообщили в КТЖ.
Напомним, близ Тараза образовался затор из грузовых автомобилей.
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