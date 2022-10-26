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instagram.vom/@nycmayor Сегодня, 16:55
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Фото: instagram.vom/@nycmayor

Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики

В Нью-Йорке торжественно подняли флаг Казахстана. Мэр города Эрик Адамс поздравил наших соотечественников с Днём республики, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с церемонии появилось в соцсетях.

"Сегодня, когда мы подняли флаг Казахстана, чтобы отпраздновать его независимость, мы также поднимаем энергию и дух жителей Нью-Йорка. Мы показываем миру красоту разнообразия нашего родного города. Спасибо вам за ваш вклад в этот удивительный эксперимент, который мы называем Нью-Йорк Сити", - сказал мэр.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 16:55
77
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