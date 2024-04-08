Медработники помогают в эвакуации жителей затопленных районов

Официальный представитель МЗ РК Айгерим Уразалиева рассказала, как медицинские работники помогают жителям затопленных районов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

К примеру, медицинские работники врачебной амбулатории села Айке Актюбинской области помогли в эвакуации на лодках 530 жителей села Жургенева в районный центр. Среди них было много пожилых людей и детей, были беременные женщины. Они все были под надежным наблюдением медицинских сестёр Акнур Бакытжановой и Арайлым Аймаганбетовой.

Ещё один пример - коллектив центра первичной медико-санитарной помощи села Красный Яр в Акмолинской области выехал в посёлок Кызыл Жулдыз в связи со сложной паводковой ситуацией. Жителям населенного пункта оказана медицинская помощь. Врач-терапевт и кардиолог провели осмотр. Вместе с этим всем предоставлены лекарственные средства. Кроме того, медики предоставили продукты питания 16 семьям. Надо отметить основная часть населения, проживающая в поселке, - это люди среднего возраста и пенсионеры.

В целом, во всех районах бедствия, где объявлен режим ЧС, наряду со спасателями круглосуточно несут дежурство медицинские работники. Эвакуированные жители пострадавших регионов находятся также под наблюдением врачей, психологов и других специалистов по запросу.

"На уровне Министерства здравоохранения готовится план по оказанию медицинской помощи вместо тех медицинских организаций, которые остались на месте подтопления. Проводится штаб по организации медицинской помощи всем регионам, будут направлены ответственные лица в пострадавшие регионы", - сказала Айгерим Уразалиева.

Вместе с тем, по её словам, большой вклад в оказание медицинской помощи жителям подтопленных регионов оказывают медицинский персонал районных больниц, обеспечивая нуждающихся экстренной, специализированной, педиатрической помощью.