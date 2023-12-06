Медосвидетельствование станет обязательным для желающих получить статус беженца в РК

Минтруда Казахстана подготовило поправки в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, поправки касаются наличия у лиц желающих получить статус беженца обязательного медицинского освидетельствования.

После осуществления проверки лица, ищущего убежище по учетам ОВД и СИО ПСО заявителю выдается направление на обязательное медицинское освидетельствование на отсутствие перечня заболеваний.

Лицу, ищущему убежище разъясняется порядок прохождения медицинского освидетельствования, последствия отказа от его прохождения, а также неявки после его прохождения в МИОЗН для проведения дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца.

После прохождения обязательного медицинского освидетельствования лицо, ищущее убежище лично представляет в МИОЗН справку, подтверждающую прохождение медицинского освидетельствования.

В случае, если срок прохождения обязательного медицинского освидетельствования истек, а также в случае, если лицо, ищущее убежище не явилось в МИОЗН для проведения собеседования с оформлением опросного листа (дополнительного или дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, МИОЗН направляет по указанному лицом, ищущим убежище адресу проживания заказное письмо с уведомлением о вручении с приглашением явиться в МИОЗН для объяснения причин неявки.

О принятом решении лицо, ищущее убежище уведомляется в течение 5 рабочих дней посредством выдачи удостоверения беженца или мотивированного отказа.