Казахстанские хоккеисты обыграли Данию

Молодёжная сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Данией во втором матче молодежного чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на icehockey.kz.

Соперник открыл счет на 16 минуте игры, второй период прошел без заброшенных шайб. Сравнять удалось лишь в третьем отрезке, но вскоре датчане вновь вышли вперед. Через две минуты Кирилл Ляпунов сделал счет 2:2. За три минуты до конца встречи победную шайбу забросил Руслан Оспанов - 3:2. Вторая победа на чемпионате мира.

Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут 13 декабря в 17:30 по времени Астаны.