Фото: Baigenews.kz

Мажилис взял в работу проект Социального кодекса Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

По словам председателя Комитета по социально-культурному развитию мажилиса, депутата Джамили Нурманбетовой, проект систематизирует законодательство в социальной сфере и сформирует единую правовую основу при наличии угроз.

“Планируется повышение эффективности менеджмента социальной сферы через модернизацию социальной деятельности. С помощью Интернет-палатформ предпринимаются меры по регулированию занятости, трансформации центров занятости. Кроме того, предусмотрены нормы по укреплению статуса работников социальной сферы. В целом, проект социального кодекса систематизирует законодательство в этой сфере, а также формирует единую правовую основу при наличии угроз", - рассказала Нурманбетова.

Напомним, что ранее в правительстве РК рассмотрели и одобрили проект социального кодекса.