Цифровая карта семьи станет инструментом для формирования соцполитики – Дуйсенова

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Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК презентовала депутатам проект Социального кодекса РК, передает BaigeNews.kz. Глава ведомства рассказала о пяти новеллах документа, одна из которых – внедрение Цифровой карты семьи.

В начале своего выступления Дуйсенова отметила, что Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики, главной целью которой будет создание базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи. Для ее реализации предусмотрено формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами. Проект Кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей.

Первая новелла – это Цифровая карта семьи. Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов и содержит информацию о 6,3 миллионах казахстанских семей, или 19,4 миллиона граждан.

"С использованием модели Алкире-Фостера, которая была рекомендована ПРООН, мы провели оценку степени благополучия каждой семьи и разделили их на 5 категорий. В результате мы смогли оценить эффективность мер социальной политики и ее влияния на благополучие семей. Вместе с тем появилась возможность определить нуждаемость семей и их членов в видах государственной помощи", – сказала министр.

Глава Минтруда подчеркнула, что ЦКС станет инструментом для формирования среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. При этом на основе заключений, сделанных при разработке ЦКС и ее пилотной реализации, в Кодексе предусматривается внедрение новых подходов в системе соцподдержки граждан.