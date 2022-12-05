Лента новостей
- Первый казахстанский школьник в NASA о том, куда приводят мечты о космосе 12:05 24
- Мы до сих пор не можем победить бедность - депутат 11:29 173
- В Казахстане упразднят миграционную службу и административную полицию 11:27 267
- Пассажирские авиаперевозки выросли в цене на 16 процентов за год 11:16 157
- Цифровая карта семьи станет инструментом для формирования соцполитики – Дуйсенова 11:13 119
- Из Астаны запустили прямой рейс в Анкару 10:14 278
- Дзюдоист глухой: Министерство культуры и спорта проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону Еркебулану Канафину 09:36 734
- На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружены уже 2,5 тысячи мёртвых тюленей 09:05 398
- "Остался в прошлом веке". Глава ПФЛК оценил ситуацию с футбольной инфраструктурой в Казахстане 08:54 341
- Подпольный цех в Абайской области: изъято более 1500 литров алкоголя 08:40 400
- Давление подачи питьевой воды снизили в домах у жителей Актау, чтобы избежать аварии 08:00 408
- Землетрясение произошло под Алматы 07:40 523
- Казахстанка завоевала "бронзу" этапа Кубка мира по фристайл-акробатике 06:23 454
- На большей части Казахстана синоптики прогнозируют снег 05:38 502
- Экибастузец скончался в своей квартире 04:31 1628
- Россия активно вывозит рис из Казахстана 03:50 1162
- Цены на аренду: что изменилось к декабрю 02:13 499
- В Актау мужчине оторвало руку при взрыве в квартире 01:24 684
- Димаш Кудайберген требует наказать виновных в аварии в Экибастузе 00:37 1693
- Каспий обледенел в Актау 04.12.2022 558
- Число погибших тюленей в Дагестане выросло до 2500 04.12.2022 677
- Снег и метель ожидаются в трёх регионах Казахстана в понедельник 04.12.2022 1440
- Казахстанец завоевал бронзу турнира по дзюдо в Токио 04.12.2022 545
- Когда в Экибастузе заработают школы и детсады 04.12.2022 840
- Подвалы всех многоэтажек Экибастуза подключили к теплу, на очереди — социальные объекты 04.12.2022 1101
- "Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева" и вернулся плей-офф КХЛ 04.12.2022 669
- Теплоснабжение в Петропавловске восстановили 04.12.2022 842
- "Это героизм": эксперты высказались о возвращении тепла в Экибастуз 04.12.2022 982
- Казахстанские фехтовальщики стали бронзовыми призёрами Кубка мира в Ташкенте 04.12.2022 601
- В Иране отменили полицию нравов и задумались об отмене хиджабов 04.12.2022 761
- Алан Курмангалиев выступит на чемпионате мира по настольному теннису в Тунисе 04.12.2022 544
- Основную версию гибели 700 тюленей назвали в Дагестане 04.12.2022 1194
- "Работаем круглосуточно" — Роман Скляр отчитался о ситуации в Экибастузе 04.12.2022 744
- Взрыв прогремел в турецком городе Шанлыурфа 04.12.2022 802
- Восьмилетний школьник спас из ледяной воды двоих детей в Атырау 04.12.2022 804
- Покерный клуб прикрыли полицейские в Актау 04.12.2022 595
- 16 многоэтажек и 42 частных дома остались без тепла в Петропавловске 04.12.2022 636
- Бывший коллега избил и ограбил напарника в Астане 04.12.2022 1627
- Обновлены музыкальные инструменты двух ведущих оркестров Казахстана 04.12.2022 491
- Месси повторил рекорд Марадоны в матчах чемпионатов мира 04.12.2022 574
- 156 казахстанцев заразились ковидом за сутки 04.12.2022 606
- В каком городе Казахстана тепловики получают самую низкую зарплату? 04.12.2022 1096
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 4513
- ЧС в Экибастузе: оставшиеся без тепла 11 домов обещают подключить сегодня 04.12.2022 551
- Имена победителей конкурса традиционной музыки "Шертпе күй" назвали в Алматы 04.12.2022 565
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане, Алматы и ещё четырёх городах 04.12.2022 39924
- Богдан Лукин завоевал золото на Кубке мира по фехтованию на шпагах 04.12.2022 594
- Благодаря Месси Аргентина победила Австралию и вышла в чертвертьфинала ЧМ-2022 04.12.2022 863
- Иностранца подозревают в торговле гашишем в Астане 04.12.2022 611
- Озеро неожиданно образовалось в Атырауской области 04.12.2022 2418
- Старшеклассники за победу на олимпиаде получили гранты от Astana IT University 04.12.2022 683
- Экс-аким Кумар Аксакалов простился с жителями СКО 04.12.2022 1682
- Свыше 13 тысяч казахстанцев уволены из-за завершения проекта на ТШО 04.12.2022 2471
- ЧС в Экибастузе: из Караганды выехали ещё 70 специалистов 04.12.2022 930
- Коммунальный рынок в Атырауской области вернули государству 04.12.2022 3315
- Почти пятьсот человек ликвидируют последствия ЧС в Экибастузе 04.12.2022 688
- Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю 04.12.2022 958
- Регистрировать ОСИ и проводить голосование через eGov Mobile предложили в Казахстане 03.12.2022 586
- Около 700 мёртвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Дагестане 03.12.2022 664
- В семи областях Казахстана в воскресенье объявлено штормовое предупреждение 03.12.2022 740
- Смерть пожилой пары и их трёхлетнего внука прокомментировали в МВД 03.12.2022 9288
- Какие задачи поставил глава государства перед акимом Алматы 03.12.2022 685
- Посольство Украины "заминировали" в Астане 03.12.2022 804
- Когда в домах будет тепло: чем заняты ремонтные бригады в Экибастузе 03.12.2022 739
- Прославившийся в интернете первоклассник получил письмо от министра просвещения 03.12.2022 1515
- Мёрзнущим жителям Экибастуза всю неделю раздавали обогреватели и тёплые одеяла 03.12.2022 1019
- Турнир четырёх континентов: казахстанские конькобежцы завоевали две медали 03.12.2022 628
- В экибастузских многоэтажках начали массово менять батареи 03.12.2022 920
- Полицейские поделились видео задержания группы вымогателей в Актобе 03.12.2022 946
- Где снимали видео про "постапокалипсис" на экибастузской ТЭЦ 03.12.2022 1306
- "Вопросы районных газет обсудим в Астане" — Дархан Кыдырали 03.12.2022 956
- Ушёл из жизни олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов 03.12.2022 1216
- Седьмой день после аварии: Как восстанавливают Экибастуз 03.12.2022 1217
- Роман Скляр останется в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС 03.12.2022 7373
- Столичный мошенник притворялся установщиком дверей 03.12.2022 1846
- Общественные советы усиливаются — Дархан Кыдырали 03.12.2022 700
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 2665
- Оставшиеся без присмотра дети погибли в результате пожара в Шу 03.12.2022 3211
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 668
- Памяти Аскара Забикулина посвятили свою победу в хоккейном турнире столичные пожарные 03.12.2022 785
Цифровая карта семьи станет инструментом для формирования соцполитики – Дуйсенова
Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК презентовала депутатам проект Социального кодекса РК, передает BaigeNews.kz. Глава ведомства рассказала о пяти новеллах документа, одна из которых – внедрение Цифровой карты семьи.
В начале своего выступления Дуйсенова отметила, что Социальный кодекс станет основой для построения новой социальной политики, главной целью которой будет создание базовых условий для укрепления и развития казахстанской семьи. Для ее реализации предусмотрено формирование нового социального контракта между государством, бизнесом и гражданами. Проект Кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей.
Первая новелла – это Цифровая карта семьи. Она формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов и содержит информацию о 6,3 миллионах казахстанских семей, или 19,4 миллиона граждан.
"С использованием модели Алкире-Фостера, которая была рекомендована ПРООН, мы провели оценку степени благополучия каждой семьи и разделили их на 5 категорий. В результате мы смогли оценить эффективность мер социальной политики и ее влияния на благополучие семей. Вместе с тем появилась возможность определить нуждаемость семей и их членов в видах государственной помощи", – сказала министр.
Глава Минтруда подчеркнула, что ЦКС станет инструментом для формирования среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. При этом на основе заключений, сделанных при разработке ЦКС и ее пилотной реализации, в Кодексе предусматривается внедрение новых подходов в системе соцподдержки граждан.
"Во-первых, меняется суть адресной помощи. Теперь мы говорим, что адресная помощь – это мера, предоставляемая гражданину или семье, которая может вывести из трудной жизненной ситуации. Во-вторых, предусматривается новое содержание действующего социального контракта, то есть рассматривается повышение ответственности сторон. К примеру, если государство обязано предоставить комплексную поддержку, то человек или семья должны предпринять меры для выхода из трудной жизненной ситуации", – пояснила Тамара Дуйсенова.
-
Trend news
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 4490
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 2662
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 668
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 32503
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 984
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1827
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 44856
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6025
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10377
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2258
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 52915
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1641
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19736
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8462
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2642
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1660
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4173
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3128
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2068
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1950
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4765
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2391
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36034
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20353
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8705
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5731
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2906
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28385
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 43935
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2902
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18063
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5594
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10319
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4861
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3954
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3889
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10863
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43232
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3795
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3338
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13091
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4189
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20719
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5686
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4684
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5927
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10121
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8347
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4240
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11986
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3815
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3898
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4765
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36538
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4677
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6011
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4494
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5596
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5766
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46751
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4203
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60777
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16504
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20239
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5259
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5182
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6199
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6405
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7733
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15634
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8999
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91704
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7731
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7265
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 16200
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9454
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 6138
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 6537
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 36305
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 7351
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 969
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1342
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1789
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1828
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2012
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1871
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2053
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2677
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2797
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2947
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3064
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2766
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3168
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2902
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3060
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3035
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3178
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3375
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3188
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3385
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3569
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3562
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3778
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4281
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4600
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4276
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4516
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4396
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4478
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4469
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4321
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4759
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5013
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4713
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22989
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5061
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4889
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4870
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9983
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5648
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15376
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13499
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13517
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14193
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13026
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17428
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14186
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15630
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16599
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16245
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13777
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14237
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32448
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15285
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18068
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14323
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15528
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16142
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17506
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15581
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17593
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17124
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18351
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18183
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34831
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18678
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19673
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19251
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20119
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20137
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29706
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19577
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26915
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37715
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21341
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29058
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26277
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27897
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23931
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25614