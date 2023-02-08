Массовую гибель тюленей на Каспии вызвала пневмония — Минэкологии

В Комитете рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов РК рассказали о причинах гибели тюленей на Каспии. По данным экологов, животные умерли из-за пневмонии, которая обострилась из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что 172 туши мёртвых тюленей были обнаружены с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Для выяснения причин Комитет привлёк научные организации: Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Учреждение "Институт гидробиологии и экологии", ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", а также заинтересованные государственные органы: департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.