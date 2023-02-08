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gov.kz Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12:58
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Фото: gov.kz

Массовую гибель тюленей на Каспии вызвала пневмония — Минэкологии

В Комитете рыбного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов РК рассказали о причинах гибели тюленей на Каспии. По данным экологов, животные умерли из-за пневмонии, которая обострилась из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что 172 туши мёртвых тюленей были обнаружены с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Для выяснения причин Комитет привлёк научные организации: Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Учреждение "Институт гидробиологии и экологии", ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", а также заинтересованные государственные органы: департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

"По итогам заключения рабочая группа пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, являлся вирус-ассоциированноц острой пневмонии в результате вспышки смешанной гриппозной и морбилливирусной инфекции в период осенней концентрации животных в казахстанской части моря. Хроническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма", - говорится в сообщении.

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#тюлень #экология #Каспий #гибель
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:58
95
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