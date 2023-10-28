Массовую драку с фейерверками устроили подростки в Актау

В соцсетях появилось видео массовых разборок группы подростков из 27 и 28 микрорайонов Актау. Видно, как через проезжую часть летят бутылки, самодельные взрывные устройства и фейерверки. Слышны громкие крики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту в управление полиции доставлено более 76 человек в возрасте 15-18 лет.

На 56 законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 23:00).

Также данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 293 УК РК (Хулиганство). Обращений в больницу не поступало.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.