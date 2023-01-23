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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 10:04
70
Сегодня, 10:04
70
Фото: pixabay.com

Массовая драка в Кызылординской области попала на видео

Видео массовой драки у спортивного клуба в Казалинском районе Кызылординской области появилось в социальных сетях. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚАЗАЛЫДАҒЫ СОҢҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАР📢 (@kazaly_365)

В полиции установили, что потасовка произошла 22 января в 19:30 возле здания спортивного клуба. На место происшествия прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа. Драка пресечена, в отдел полиции доставлены восемь граждан. Пострадавших нет. Жалоб и заявлений в полицию не поступало.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 2 статьи 293 УК РК, ведётся следствие. В целях обеспечения общественного порядка на территории района усилены наряды патрульной полиции и участковых инспекторов, проводится профилактическая работа. Криминогенная обстановка в районе стабильная", — уточнили в департаменте полиции.

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#драка #Социальные Сети #видео #Кызылординская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:04
70
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