Массовая драка в Кызылординской области попала на видео

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Видео массовой драки у спортивного клуба в Казалинском районе Кызылординской области появилось в социальных сетях. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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В полиции установили, что потасовка произошла 22 января в 19:30 возле здания спортивного клуба. На место происшествия прибыли наряды полиции и следственно-оперативная группа. Драка пресечена, в отдел полиции доставлены восемь граждан. Пострадавших нет. Жалоб и заявлений в полицию не поступало.