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Сегодня, 10:20
153
153Фото: pexels
Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске
В Петропавловске избили трёх 16-летних подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Драка произошла ночью 7 мая.
"Установлено, что неизвестные лица в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трём 16-летним подросткам. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК "Хулиганство". По подозрению в совершении хулиганских действий задержан мужчина, 2003 года рождения", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия.
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