Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске
pexels Сегодня, 10:20
153
Сегодня, 10:20
153
Фото: pexels

Массовая драка среди подростков произошла в Петропавловске

В Петропавловске избили трёх 16-летних подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Драка произошла ночью 7 мая.

"Установлено, что неизвестные лица в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трём 16-летним подросткам. Данный факт зарегистрирован по статье 293 УК РК "Хулиганство". По подозрению в совершении хулиганских действий задержан мужчина, 2003 года рождения", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:20
153
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх