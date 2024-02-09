Масочный режим снова вводят в Казахстане

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем среди казахстанцев, главным государственным санитарным врачом подписано постановление "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля необходимо обеспечить:

1) использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;

2) проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Акиматам городов Алматы, Астана, Шымкент, Центральным государственным органам, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности рекомендовать использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОН-ы, банки и др.), во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, железнодорожный).

Ранее сообщалось, по данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в январе 2024 года в сравнении с декабрём прошлого отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза.

Масочный режим ввели в Мажилисе из-за коронавируса.