Машина въехала в толпу людей в Польше

В польском Щецине в толпу въехал автомобиль, пострадали 19 человек. Об этом сообщает ТАСС, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщила радиостанция RMF FM. По ее информации, пострадали 19 человек, среди них шесть детей. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Телеканал TVN24 сообщил, что водитель, въехавший в толпу, был задержан. По его информации, задержанным оказался 33-летний мужчина.

"По имеющейся информации, известно, что автомобиль на полной скорости наехал на группу людей, переходящих через пешеходный переход, и, скрываясь с места происшествия, столкнулся с четырьмя машинами", — сообщил сотрудник пожарной службы Томаш Кубяк.

Глава Западно-поморского воеводства Адам Рудавский отметил, что все пострадавшие были транспортированы в места, где им оказывается помощь.