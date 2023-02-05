Мангистауские компании по вывозу медотходов обвинили в нарушениях

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Доминирующие компании злоупотребляли монопольным положением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации антимонопольного департамента региона, в действиях субъектов рынка, оказывающих услуги по сбору, транспортировке, утилизации медицинских отходов классов "Б" и "В" выявлены нарушения антимонопольного законодательства, выраженные в злоупотреблении монопольным положением.



В частности, ТОО "Батес" в Актау, ИП "Қайнарбай" в Жанаозен и ИП "Имангалиева" в Бейнеуском районе установили разные цены к равнозначным соглашениям без объективно оправданных на то причин.



Данным субъектам предпринимательства были внесены акты антимонопольного реагирования в виде уведомления. Нарушения на сегодняшний день устранены.

В случае обнаружения антимонопольным органом в действиях вышеназванных субъектов повторных признаков нарушения будет назначено расследование.