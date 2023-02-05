open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Мангистауские компании по вывозу медотходов обвинили в нарушениях
Lada.kz Сегодня, 03:28
151
Сегодня, 03:28
151
Фото: Lada.kz

Мангистауские компании по вывозу медотходов обвинили в нарушениях

Доминирующие компании злоупотребляли монопольным положением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации антимонопольного департамента региона, в действиях субъектов рынка, оказывающих услуги по сбору, транспортировке, утилизации медицинских отходов классов "Б" и "В" выявлены нарушения антимонопольного законодательства, выраженные в злоупотреблении монопольным положением.

В частности, ТОО "Батес" в Актау, ИП "Қайнарбай" в Жанаозен и ИП "Имангалиева" в Бейнеуском районе установили разные цены к равнозначным соглашениям без объективно оправданных на то причин.

Данным субъектам предпринимательства были внесены акты антимонопольного реагирования в виде уведомления. Нарушения на сегодняшний день устранены.

В случае обнаружения антимонопольным органом в действиях вышеназванных субъектов повторных признаков нарушения будет назначено расследование.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#медицинские услуги #отходы
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:28
151
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer