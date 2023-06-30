Фото: Facebook / Madonna

Певицу Мадонну выписали из больницы, она находится дома и чувствует себя лучше после пребывания в реанимации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

Сообщается, что из больницы Мадонну доставили на скорой помощи в её нью-йоркский дом.

"С ней всё в порядке", – сказал источник телекомпании CNN.

Ранее менеджер Мадонны Гай Озри рассказал, что в субботу она была госпитализирована на фоне "серьёзной бактериальной инфекции". Пока неясно, что вызвало инфекцию у Мадонны, но врачи сказали, что её состояние требовало лечения в отделении интенсивной терапии.



64-летняя певица должна была начать семимесячное мировое турне в ближайшие недели, но была вынуждена отложить его. Всего в рамках тура Celebration было запланировано около 50 концертов.