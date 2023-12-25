Мади Ахметов получил должность в акимате Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Мади Ахметов назначен на должность руководителя управления по вопросам молодежной политики Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматинской области.

Мади Ахметов родился в 1995 году. Закончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2019 г.), Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан (2003 г.).

В разные годы занимал должности председателя Алматинского городского филиала молодежного крыла "Jas Otan" при партии "Nur Otan", менеджера по связям с общественностью университета международного бизнеса, заместителя декана по воспитательной работе Международного университета информационных технологий, председателя Алматинского городского филиала молодежного крыла "Jas Otan" при партии "Nur Otan", депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, советника руководителя Государственного фонда развития молодежной политики города Алматы.