Лжетеррорист экстравагантно отомстил продавцу виноводочного отдела в Жетысу

Житель области Жетысу из-за отказа продавщицы дать в долг алкогольные напитки сообщил о бомбе в магазине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Департамент по чрезычайным ситуациям области Жетысу позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в одном из магазинов поселка Абай Карасайского района установлено взрывное устройство. Бомбу, к слову, так и не нашли, но лжетеррориста установили оперативно. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Когда мужчину задержали, он рассказал, что попросил в долг спиртные напитки, но, получил отказ и решил отомстить: он позвонил по номеру 112 и заявил, что в магазине заложена бомба.

Факт зарегистрирован по статье 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Мужчине грозит штраф в размере до пяти тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.