Лунная пыль показала истинный возраст Луны
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Исследования грунта, собранного астронавтами экспедиции "Аполлон-17" в 1970-х годах, показали, что Луна на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.
После высадки на Луну 11 декабря 1972 года астронавты NASA Юджин Сернан и Харрисон Шмитт собрали камни и пыль с лунной поверхности. Новый анализ образцов обнаружил кристаллы циркона и датировал их возраст 4,46 миллиарда лет. По предыдущим оценкам, возраст Луны, составляет 4,425 миллиарда лет.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Geochemical Perspectives Letters.
В ранние дни Солнечной системы, более 4 миллиардов лет назад, когда Земля все еще формировалась и увеличивалась в размерах, объект размером с Марс врезался в Землю, отбросив большой кусок скалы, который стал Луной.
"Когда поверхность была расплавлена таким образом, кристаллы циркона не могли сформироваться. Таким образом, любые кристаллы на поверхности Луны должны были сформироваться после того, как этот океан лунной магмы остыл", — сказал один из авторов исследования Филипп Хек, директор Центра интегративных исследований музея Негауни и профессор кафедры геофизических наук в Чикагском университете.
"Луна является важным партнером в нашей планетной системе. Она стабилизирует ось вращения Земли. Это причина, по которой в сутках 24 часа и почему у нас есть приливы и отливы. Без Луны жизнь на Земле выглядела бы по-другому. Это часть нашей естественной системы, которую мы хотим лучше понять, и наше исследование представляет собой крошечный кусочек головоломки во всей этой картине", — сказал Хек.
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