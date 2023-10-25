Лунная пыль показала истинный возраст Луны

Исследования грунта, собранного астронавтами экспедиции "Аполлон-17" в 1970-х годах, показали, что Луна на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

После высадки на Луну 11 декабря 1972 года астронавты NASA Юджин Сернан и Харрисон Шмитт собрали камни и пыль с лунной поверхности. Новый анализ образцов обнаружил кристаллы циркона и датировал их возраст 4,46 миллиарда лет. По предыдущим оценкам, возраст Луны, составляет 4,425 миллиарда лет.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Geochemical Perspectives Letters.

В ранние дни Солнечной системы, более 4 миллиардов лет назад, когда Земля все еще формировалась и увеличивалась в размерах, объект размером с Марс врезался в Землю, отбросив большой кусок скалы, который стал Луной.