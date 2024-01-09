Липовые талоны на ГСМ продавали в Семее

В Семее осудили парня, обманувшего сразу 32 жителей города. Доверчивым гражданам он продал фальшивые талоны на ГСМ. Ущерб превысил два миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"В августе прошлого года в полицию обратились граждане, ставшие жертвами мошенника. Молодой человек, представляясь работником одного из предприятий либо экспедитором вино-водочного завода, предлагал автолюбителям талоны на дизельное топливо по цене 260 тенге за литр. Люди поняли, что приобрели фальшивки, лишь когда не смогли заправить свои транспортные средства", - сообщили в ДП области Абай.

Полицейскими установлено 32 эпизода продажи ксерокопий талонов на горюче-смазочные материалы.

По решению суда предприимчивый молодой человек осуждён за мошенничество и приговорён к 3,5 года лишения свободы. Отягчающим обстоятельством явилось то, что он ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление и отбывает за него наказание. По совокупности приговоров мужчина получил четыре года лишения свободы.

В отношении потерпевших удовлетворены гражданские иски на сумму 2 240 000 тенге.