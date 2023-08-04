Льготные кредиты, развитие курортов и дорог - бизнесмены просят помощи у Алихана Смаилова

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с представителями среднего бизнеса из Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областей, выслушал проблемы и предложения предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что у казахстанских предприятий есть возможность нарастить поставки продукции обрабатывающей промышленности на внутренний рынок более чем на 46 миллиардов долларов. В частности, есть большой спрос на товары нефтегазового машиностроения (арматура, насосы, оборудование), строительные материалы (обои, линолеум, ламинат, керамика), одежду и обувь, удобрения.

Для поддержки и стимулирования предпринимателей правительство принимает меры по развитию инфраструктуры, предоставлению льготного финансирования и заключению офтейк-контрактов, в рамках которых отечественные производители могут получать налоговые льготы, субсидии и другие виды поддержки.

Представители бизнеса рассказали о своей деятельности и подняли ряд проблемных вопросов. Презентованы проекты по строительству завода горячего цинкования металлоизделий мощностью более 40 тысяч тонн продукции в год; созданию животноводческого комплекса на 10 тысяч голов скота с убойным цехом, охлаждаемыми складами, последующей переработкой мяса и реализацией колбасных изделий; строительству учебно-тренировочного центра по горным лыжам, фристайлу и сноуборду с искусственным оснежением, а также ряд других.

Также обсуждали вопросы льготного кредитования и субсидирования, кормозаготовки, строительства дорог, оптово-распределительных центров и овощехранилищ. Кроме того, подробно рассмотрены вопросы развития курортных зон озёр Алаколь и Балхаш.

Директор ТОО "Alakol Kazakhstan" Елена Асылбекова высказалась о необходимости обеспечения стабильного электроснабжения туристических объектов, подведения центрального водоснабжения и канализации, расширения авиасообщения, а также улучшения качества связи и интернета в зонах отдыха.

Ещё одна актуальная тема - развитие овцеводства. Глава компании ТОО "Eurasia Agro Semey" Ерлан Мукашев отметил высокий потенциал увеличения поголовья до 50-100 миллионов с параллельным развитием переработки сырья. По его словам, это может перевести Казахстан в разряд крупнейших экспортёров овец, мяса ягнятины и баранины. Предприниматель также озвучил идею создания национального бренда казахстанской ягнятины и баранины, попросив оказать комплексную поддержку соответствующей бизнес-инициативы по линии ключевых уполномоченных госорганов.

Премьер-министр подчеркнул, что Карагандинская, Восточно-Казахстанская области, области Абай и Улытау имеют огромный потенциал для развития среднего бизнеса. За три года в регионах различными мерами господдержки охвачено более 17 тысяч проектов.

"По предпринимательству у нас хорошая динамика. Доля МСБ в экономике выросла до 36,5 процента, а число занятых в этой сфере людей – на 18 процентов. Мы должны поддерживать данный тренд через решение конкретных насущных проблем, которые бизнес ставит", - сказал Смаилов.

Глава правительства добавил, что в республике сокращаются избыточные регуляторные требования к бизнесу, проводится автоматизация госконтроля и надзора, что позволит уже со следующего года назначать проверки без участия человека на основании систем управления рисками. Это снизит количество проверок и повысит их эффективность в целом.

В заключение премьер-министр поручил уполномоченным госорганам тщательно изучить озвученные предложения предпринимателей и проработать решение поднятых в ходе встречи проблемных вопросов.