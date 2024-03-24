Кызылординские спасатели пришли на помощь застрявшей в арыке лошади
Сегодня, 08:09
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Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
113Фото: МЧС РК
В Кызылорде спасателям пришлось вытаскивать лошадь из арыка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"23 марта поступило сообщение о падении лошади в канаве возле места отдыха "Керуен" на даче "ПМК-29". Добравшись на место происшествия, используя спасательную верёвку, вытащили лошадь из арыка", — сообщили в МЧС
Хозяин лошади поблагодарил спасателей.
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