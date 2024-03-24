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Кызылординские спасатели пришли на помощь застрявшей в арыке лошади

Сегодня, 08:09
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 08:09
Сегодня, 08:09
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Фото: МЧС РК

В Кызылорде спасателям пришлось вытаскивать лошадь из арыка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"23 марта поступило сообщение о падении лошади в канаве возле места отдыха "Керуен" на даче "ПМК-29". Добравшись на место происшествия, используя спасательную верёвку, вытащили лошадь из арыка", — сообщили в МЧС

Хозяин лошади поблагодарил спасателей.

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