Кызылординские спасатели пришли на помощь застрявшей в арыке лошади

В Кызылорде спасателям пришлось вытаскивать лошадь из арыка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"23 марта поступило сообщение о падении лошади в канаве возле места отдыха "Керуен" на даче "ПМК-29". Добравшись на место происшествия, используя спасательную верёвку, вытащили лошадь из арыка", — сообщили в МЧС

Хозяин лошади поблагодарил спасателей.