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  • Кызылординец распечатал деньги на цветном принтере и совершал на них покупки - АФМ
kapital.kz Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55
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Фото: kapital.kz

Кызылординец распечатал деньги на цветном принтере и совершал на них покупки - АФМ

В Кызылорде задержали местного жителя, который хранил фальшивые купюры и пользовался ими, передаёт BaigeNews.kz. Его поймали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Дело уже передали в суд.

"28-летний житель города Кызылорда обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом в 20000 тенге. Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачи он получал оригинальные банкноты Нацбанка РК. В ходе расследования он полностью признал свою вину", - сообщили в АФМ. 

Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах. 

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Сегодня, 10:55
300
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