Кызылординец распечатал деньги на цветном принтере и совершал на них покупки - АФМ

Фото: kapital.kz

В Кызылорде задержали местного жителя, который хранил фальшивые купюры и пользовался ими, передаёт BaigeNews.kz. Его поймали сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Дело уже передали в суд.

"28-летний житель города Кызылорда обвиняется в хранении и реализации на автозаправочной станции, также в магазине автозапчастей фальшивых банкнот номиналом в 20000 тенге. Расплачиваясь фальшивыми деньгами, на сдачи он получал оригинальные банкноты Нацбанка РК. В ходе расследования он полностью признал свою вину", - сообщили в АФМ.

Согласно заключениям исследования криминалистов, изъятые банкноты не соответствуют денежным знакам Национального банка РК и распечатаны на многофункциональных цветных принтерах.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.